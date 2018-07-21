Bedelli düzenlemesinin de bulunduğu 'torba teklif' Mecliste. Bedelli askerlik düzenlemesinin ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Muş, bu düzenlemeden, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların yararlanacağını ifade etti. Muş, bu kapsamda ödenecek bedelin 15 bin lira, askerlik süresinin 28 gün olacağını vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den bedelli askerlik açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? " dedi.

"Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir"

Bedelli askerlik düzenlemesine de değinen Bahçeli, bedelli askerlik süresinin 28 gün olarak belirlendiğini hatırlattı.

Askeri ihtiyaçların gözetilip, dikkate alındığını, meşru herhangi bir sebeple askerliğini yapamayan insanların yığılmasının söz konusu olacağını ifade eden Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur. Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse 'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?"

Askerliğin teorik eğitiminin doğru bir değerlendirme olmadığını da aktaran Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. Bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakarlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir."

AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Mecliste gazetecilerin "bedelli askerlik" düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Mehmet Muş, düzenlemeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığının planlama yapacağını, bunun da tek bir parametreye göre değil Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) mevcut kapasitesi ve ihtiyacına göre belirleneceğini söyledi.

Teklifin 28 günlük temel eğitimi kapsadığını ve şu ana kadar teklifte bir değişikliğin yapılmasının söz konusu olmadığını anlatan Muş, "Bedelliden faydalanacak vatandaşlarımız 3 koşulu; yaş, bedel ve 28 günlük temel eğitimi yerine getirerek, askerlik görevini ifa etmiş sayılacaklardır. Burada temel askeri eğitimle alakalı bir değişiklik şu an için söz konusu değildir." diye konuştu.

Mehmet Muş, bir gazetecinin, Burdur'da bir yığılma olduğunu, kişilerin ikamet ettiği yerlerde bedelli askerlik görevini yapıp yapamayacağı sorusuna ise bununla alakalı planlamanın Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Milli Savunma Bakanlığına bırakıldığı yanıtını verdi.

Planlamanın ne şekilde yapılacağını hep birlikte göreceklerini ifade eden Muş, "Yetki, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığındadır. Dolayısıyla bu kurumlar askerlikle alakalı işlemleri ilk defa yapmıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Muş, "Askerlik celbi çıkmış ancak daha teslim olmayan, yani kışladan adımını içeri atmayan ve yaşı tutan yurttaşlar da bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği'nden 'bedelli askerlik' açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Bedelli askerlik uygulamasına bankacılık sektörünün uygun koşullarla destek sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Hüseyin Aydın, bedelli askerlik konusunda yaptığı yazılı açıklamada, bedelli askerlik tasarısının yakın zamanda yasalaşmasının beklendiğini belirtti.

Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğin teminatı olan gençlerin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve iş gücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimizin beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız."

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