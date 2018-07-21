Milyonların beklediği 'bedelli askerlik'ten, 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğanların faydalanacağı, ödenecek meblağın 15 bin TL ve askerlik süresinin ise 28 gün olacağı 'torba teklif' ile Meclis'e geldi.
Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birini oluşturan bedelli askerlikle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı, "28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır?" açıklaması ise tartışmasını yeniden gündeme getirdi.
'28 GÜN' KALKACAK MI?
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın, haberine göre bedelli adaylarının 28 günlük askerlik süresinin kaldırılmasına yönelik yoğun talebinin ardından, teklifte değişikliğin masaya yatırıldı.
Haberde, AK Parti kurmayları ile Plan ve Bütçe Komisyonu'yla ilgili bakanlıkların temsilcileri, kamuoyundan gelen yoğun talebi dikkate alarak bedelli askerlikle ilgili teklifi tartışmaya açtığı belirtildi.Yapılan toplantıda 28 günlük bedelli askerlik süresinin kaldırılmasına sıcak bakıldığı ve ilgili kurumların da onay vermesi halinde Torba Yasa teklifinden askerlik yapma şartının çıkarılmasının gündeme gelebileceği öğrenildi.
— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) July 20, 2018
Bedelli askerlikle ilgili yazarların yorumları ise şöyle olmuştu...
'Hiç gitmesinler'
Fatih ALTAYLI/HABERTÜRK
"Bedelli askerlik yasası önce “Fiyat 15 gün 25” diye lanse edildi.
Ancak hemen ardından çok önemli bir açıklama geldi. “25 değil 28 gün”
3 günden ne olur demeyin.
Askerlik söz konusu ise bir gün bile önemlidir.
Bana soracak olursanız ne 25 ne 28...
Bedelli askerlik yapacak olan gençler ya da orta yaşlılar bir gün bile askere gitmesinler.
Gitsinler askerlik şubesine, 15 bin TL’yi yatırdıklarını gösteren banka dekontunu ibraz etsinler.
Tezkerelerini alsınlar ve çıksınlar.
Diyeceksiniz ki, “Niye”
Çok basit 28 gün askerlik yapmakla askerlik öğrenilmez.
28 gün askerlik demek, 28 gün birliğin içinde aval aval gezen gençler demek.
Üstelik de hiçbir işe yaramayacakları bu 28 gün için bu gençlere birer üniforma, birer postal, mevsim kış ise birer de parka verilecek.
Bir de turist gibi yatıp kalkacakları yatakhanelerde çarşaf, yastık kılıfı.
28 gün boyunca günde 3 öğün de yemek.
Gereksiz, boşu boşuna yapılmış bir masraf.
Günlük maliyetleri 30 lira olsa 1000 TL yeme içme yatma.
500-600 TL’de kılık kıyafet.
Gitti mi alınan bedelli parasının yüzde 10’u.
Ne gerek var buna.
Gelmeyiversinler. O 28 günde gidip vatan kurtaracak halleri yok ya!"
'Bedenine göre kıyafet
gelirine göre askerlik'
Güntay ŞİMŞEK/HABERTÜRK
"Yaş sınırını kaldıracak, 28 gün eğitime ihtiyaç duymayacak, herkes için de adil olacak bir düzenleme lazım. Bu da ancak profesyonel askerliğe geçilerek sağlanabilir. Eğer bedelli veya paralı askerlik gibi alternatif olacaksa devlet zaten vatandaşının gelir tespitini yapıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu hususu çözdüğüne göre aynı gelir tabloları askerlik içinde kullanılırsa adil bir düzenleme yapılmış olur.
Aksi taktirde herkesten 15 bin TL talep etmek pek adil değil. Askere alınanlara nasıl bedenlerine uygun kıyafet veriliyorsa, bedelliler için de gelirine uygun tahsilat planı çıkarılmalıdır."
Candaş Tolga IŞIK/POSTA
"Çıkacak olan bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili fena halde kafamı kurcalayan bir kısım var.
Neden bedelli çıkarıyorsun?
Birikmiş 5 milyon insanın en azından bir kısmının askerlik sorununu çözerken diğer yandan da hazineye ek bir kaynak yaratmak için...
Buradan bakarsan 25 yaşından gün alan herkese 15 bin lira karşılığı bedelli askerlik imkanı sunmak mantıklı...
Ama Allah aşkına bu insanları 28 gün askere almak, yaptırmış olmak için askerlik yaptırmanın mantığı nedir?
Söz gelimi bedelliden yararlanacak 100 bin kişiden bahsediyorsak, o 100 bin kişiye 28 gün boyunca askerlik yaptırmanın devletimize faydası ne olacak?
28 günde alınan askerlik bilgisiyle her an savaşa hazır hale mi gelecekler?
Hayır.
Ne olacak?
28 gün boyunca devletin kasasından para harcanacak.
Ayrıca bedelli imkanından yararlanıp işine gücüne bakabilecek binlerce insan, o 28 gün boyunca çayıştığı yerden bir şekilde izin almak için akla karayı seçecek.
Umarım Ankara'daki büyüklerimiz bu 28 gün işini bir daha değerlendirir. Hiçbir mantığı yok artı insanlara da zamana da devletin parasına da yazık günah."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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