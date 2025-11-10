Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI ÜCRETİ | 2026 Bedelli askerlik ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücretine ne kadar zam gelecek?

        Bedelli askerlik zammı 2026: Bedelli askerlik ne kadar olacak?

        Yeni yıla yaklaşılırken bedelli askerlik ücreti yeniden gündemin sıcak başlıkları arasında yerini aldı. Ekonomi yönetimince belirlenecek memur maaş katsayısı ve yıl genelindeki enflasyon verileri, ücretteki artışın yönünü belirleyecek temel unsurlar olacak. Ancak yeni tutar, Milli Savunma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımlayacağı resmi genelge sonrası kesinlik kazanacak. Vatandaşlar ise "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 20:24 Güncelleme: 10.11.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bedelli askerlik ücretindeki olası artış yeniden merak konusu oldu. 2026’ya dair hesaplamalarda, enflasyon göstergeleri ve memur maaş katsayısındaki değişim belirleyici olacak. Kesin rakamın açıklanması için gözler Milli Savunma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelecek resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Peki, bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak ve 2026’da kaç TL olması bekleniyor? İşte güncel bilgiler...

        2

        BEDELLİ ASKERLİK 2026 ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı. Ocak 2026 bedelli askerlik ücreti 3 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından netlik kazanacak.

        3

        GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Bedelli askerlik ücreti 1 Temmuz – 31 Aralık 2025 dönemi için 280.850,64 TL olarak belirlenmişti.

        4

        BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

        Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

        5

        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

        a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

        b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

        c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

        ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Trump-Şara görüşmesi başladı
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Bahis soruşturmasında 8 isim tutuklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        10 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Fenerbahçe flaş hakem için UEFA'ya gitti!
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Zorbay Küçük'ün idari tedbiri kaldırıldı!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı