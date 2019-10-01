beIN Sports 1 Ekim yayın akışı, bu akşam Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın PSG ile yapacağı maç nedeniyle araştırılıyor. Galatasaray - PSG maçı bu akşam saat 22.00'da başlayacak. Stada gidemeyen taraftarlar ve futbol severler ise maçı beIN Sports canlı yayınında izleyecek. beIN Sports canlı yayını haberimizde.
BEIN SPORTS YAYIN AKIŞI - 1 EKİM
00.00 beIN Manşet 00.00
01.00 Süper Lig Maç Sonu
02.30 Dünden Bugüne
03.00 beIN Manşet
04.00 Maç Saati
05.45 Kısa Özet: Galatasaray - Fenerbahçe
06.00 beIN Manşet
07.00 Maç Saati
08.45 Maç Saati
10.30 Süper Lig Maç Sonu
12.00 Maç Saati
13.45 Maç Saati
15.30 Süper Lig Maç Sonu
17.00 UEFA Avrupa Ligi
18.00 beIN Manşet
19.00 Futbolun Şehirleri
20.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Önü
21.50 Galatasaray - PSG
22.45 UEFA Şampiyonlar Ligi
23.00 Galatasaray - PSG
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