Bekçi olmak isteyen vatandaşlar 2021 bekçi alımlarını sıkı bir şekilde araştırıyor. Bekçi olmak isteyenler www.pa.edu.tr adresinden ön başvuru işlemlerini yapabiliyorlar. Peki Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

2021 yılındaki alımlarla ilgili henüz bir açıklama gelmese de geçtiğimiz yıl alımlar eylül ayında duyurulmuştu. Bu yıl da benzer bir uygulama gerçekleşmesi halinde eylül ayı beklenebilir. Bunun öncesinde gelecek açıklamalar ise “pa.edu.tr” adresinden takip edilmeli.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar EGM bünyesinde bekçi olarak yer almak için istenen başvuru şartlarını taşıması gerekiyor. Ön başvurular ise http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştiriliyor. Ön başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava, mülakata ve parkura katılıyor ve sonuç puanını elde ediyorlar.

2021 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokulu mezunu olan bekçi 4.302,80 TL

Lise mezunu bekçi 4.352 TL ile 4.455,14 TL arası

Lisans ve ön lisans mezunu bekçi 4.404 TL ile 4.657 TL arası maaş alıyordu.

2021 yılı maaş zammının ardından ilkokul mezunu bekçi 4618 lira, lise mezunu bekçi 4782 lira, ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira maaş alacak.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adaylardan istenen başvuru şartlarından bazıları ise şöyle:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

f) 31 yaşından gün almamış olmak

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Şartların tamamı için pa.edu’da yer alan ilanlardaki detayları inceleyebilirsiniz.