Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bekçi alımı için gözler yazılı sınav tarihine çevrildi. Polis Akademi 2022/1.Dönem Bekçilik alımı sınavı ilanının ardından sınav tarihi belli oldu. En az lise ve dengi okuldan mezun olan erkek adayların katılabileceği sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde uygulanacak. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar bekçi alımı sınavı ne zaman, sınavı giriş belgesi ve sınav yerleri açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor.