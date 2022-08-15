Bekçilerle 3 kişi kavga etti, köpek ceza aldı

'UYUTULACAK' İDDİASI

Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği’nden yapılan açıklamada ise, "Bu köpek şu anda Vakfıkebir’de karakolun önünde 2 gündür bağlı. Sebebi de bir gün önce delikanlılarla iki bekçi kavga etmiş. Bekçiler de biber gazı ve cop kullanınca köpek savunma içgüdüsüyle kavgaya karışmış. Her olayda olduğu gibi fatura köpeğe kesilmiş. Bize gelen bilgiye göre köpek uyutulacakmış. Köpek 2 gündür neden barınağa götürülmedi? Uyutma kararını kim verecek? Saldırgan köpek bile rehabilite edilir, yerine bırakılır. Saldırgan tavırlar gösterirse, veteriner uygun görürse uyutulabilir. Dernek olarak köpeğin barınağa alınmasını, devlet veterinerleri tarafından saldırgan olup olmadığına karar verilmesini istiyoruz’’ ifadelerine yer verildi.