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Şempanze ve bebeği bir arada büyütmek!

Bilim insanlarının yaptıkları deneyler bazen çok ilgi çekici olabiliyor ve büyük başarı kazandırıyor. Ancak eskiden yapılan bazı bilim deneyleri oldukça ürpertici olabiliyor. İşte Kellogg'un geçmiş zamanda şempanze ve insan bebekle yaptığı bilimsel bir deney...

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  • Yanlış sonuçlanan bilimsel deneyler! Şempanze ve Bebeği bir arada büyütmek!

    KARŞILAŞTIRMALI YAŞAMLAR HAKKINDA DENEYLER YAPIYORDU

    Winthrop Niles Kellogg adında bir bilim insanı, 1898 – 1972 yılları arasında yaşamıştır. Kendisi karşılaştırmalı yaşamlar hakkında deneyler yapmıştır. Bu bilim dalı farklı hayvanların davranışlarını birbirleriyle kıyaslayarak psikolojinin ve etolojinin (hayvan davranışları) temellerini anlamaya çalışır.
  • Yanlış sonuçlanan bilimsel deneyler! Şempanze ve Bebeği bir arada büyütmek!

    "KUYRUKSUZ MAYMUNU İNSANLAŞTIRMAK"

    Kellogg iki sene boyunca 1. Dünya savaşında savaşmış daha sonra, Indiana Üniversitesi’nden lisansını almıştır. Columbia Üniversitesi’nde ise master ve doktorasını yapmıştır.

    Kellogg daha önceki çalışmalarında köpek davranışlarını incelemiş, daha sonra, yılanlar, fareler, sıçanlar ve kuşlar üzerine birçok çalışma yürütmüştür. Kellogg’un adını tarihe yazdıran çalışması ise Humanizing The Ape (Kuyruksuz Maymunu İnsanlaştırmak) olmuştur.
  • Yanlış sonuçlanan bilimsel deneyler! Şempanze ve Bebeği bir arada büyütmek!

    ŞEMPANZE VE BEBEK AYNI ORTAMDA BÜYÜDÜ!

    Yapmak istediği bu deneyde Kellogg, şempanze ve bir insan bebeğini beraber aynı ortamda büyüterek davranışlarının karşılıklı olarak değişimini gözlemlemek istemiştir.

    Bilim camiasında büyük yankı uyandıran bu deneyinde Kellogg’un amacı insanlar diğer canlılara göre daha zeki doğmalıydı, yoksa hayata karşı varlıklarını devam ettiremezlerdi.

    Çalışmaya hevesi daha önce Hindistan’da yürütülen bir makaleden geliyordu. Hindistan’daki makaleye göre kurtlarla büyüyen bir insan kurt gibi davranarak benzer özellikler sergilemişti.
  • Yanlış sonuçlanan bilimsel deneyler! Şempanze ve Bebeği bir arada büyütmek!

    KENDİ OĞLU ÜZERİNDE DENEY YAPTI!

    Ancak Kellogg bunun tam tersini savunuyordu yani gerekli doğal şartlar sağlanırsa bir hayvan insan gibi davranabilir ve insanda o zor şartlara göre hareket etmezdi. Erken gelişimimiz sırasında başımıza gelenlerin, ileri yaşlarda davranışlarımızın temellerini attığını göstermek istemişti.

    Deney içim Gua adında dişi bebek bir şempanze seçti, insan bebek olarak ise kendi oğlu Donald üzerinde gözlem yaptı.
  • Yanlış sonuçlanan bilimsel deneyler! Şempanze ve Bebeği bir arada büyütmek!

    AYNI ORTAMDA BÜYÜDÜLER

    Kellogg hem şempanze için hem de oğlu için son derece konforlu bir ortam hazırladı. Şempanze tıpkı bir insan gibi normal bir ortamda büyümeye başladı. Gua şempanze tıpkı Donald gibi giyindi, süt içti ve yemek yedi hatta eğitildi.

     
  • Yanlış sonuçlanan bilimsel deneyler! Şempanze ve Bebeği bir arada büyütmek!

    HAYVAN, İNSANDAN DAHA HIZLI ÖĞRENİYORDU

    Kellogg sıkı bir şekilde iki yavrunun da gelişimsel niteliklerini test ederek analizler çıkardı. Küçük şempanze beklendiği üzere bir insana göre daha hızlı büyüyor ve daha hızlı öğreniyordu.

    Zaman geçtikçe Gua insanlara ihtiyaç duymuyordu. Donald ise hala ebeveynlere bağlıydı ve daha yavaş öğreniyordu.
  • Yanlış sonuçlanan bilimsel deneyler! Şempanze ve Bebeği bir arada büyütmek!

    KELLOGG, ŞEMPANZE'NİN KONUŞMASINI İSTİYORDU!

    Gua, Kellogg’un istediği gibi insan yeteneklerini de öğrenmeye başlamıştı. İnsan gibi günlük yaşamda davranabiliyordu. Ancak bu Kellogg’a yeterli gelmedi. Çünkü Kellogg, Gua’nın insan dilini kullanmasını istiyordu.

    Ancak bu beklenmedik bir durumdu çünkü şempanzelerin beyinlerinde bulunan konuşmayla ilgili kısım insanlarınki kadar gelişmemiştir.
  • Yanlış sonuçlanan bilimsel deneyler! Şempanze ve Bebeği bir arada büyütmek!

    9.AYDA DENEY ANİDEN DURDURULDU!

    9. Aya girildiğinde Kellogg aniden deneyi durdurdu. Gua hala insan dilini taklit etmeye çalışmıyordu. Ancak Donald tıpkı bir maymun gibi tepkiler göstermeye başlamıştı. Yakınlarda yemek olduğunda şempanze Gua "yemek çığlığı atarak" yemeğini istiyordu ve aynısını Donald’da yapmaya başlamıştı.

     

     
  • Yanlış sonuçlanan bilimsel deneyler! Şempanze ve Bebeği bir arada büyütmek!

    "DENEYİ DURDURABİLİRİZ!"

    Bu durum Kellogg’u endişelendirdi ve deneye son verdi. 1932’de raporuna şunları yazdı “Gua, bir insan çocuğu gibi davranıldığı için, tıpkı bir insan çocuğu gibi davranmaya başladı. Tek sorun, vücudunun yapısı ve beyni buna bir noktadan sonra engel oluyordu. Bunu gösterdiğimize göre, deneyi durdurabiliriz.”

    Daha sonra konu o kadar rağbet gördü ki 1933 yılında The Ape and The Child (Kuyruksuz Maymun ve Çocuk) kitap yazıldı.

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