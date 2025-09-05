Beko’dan geleceği şekillendirecek sürdürülebilir ve akıllı teknolojiler

Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik alanındaki dönüşüme katkıda bulunma hedefiyle çalışmalar gerçekleştiren Beko, tüketiciler için daha akıllı ve verimli teknolojiler geliştirmeye devam ettiğini vurguladı. Şirketin dünya çapında faaliyet gösteren birçok markasında sunacağı yeni nesil teknolojileri, yüksek performansı ileri teknoloji ve sezgisel kullanım kolaylığıyla bir araya getirirken, Beko’nun sürdürülebilirlik alanındaki iddiasını da artırıyor.

TIME dergisinin “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde üst üste ikinci kez sektörünün lideri seçilen Beko’nun yeni ürün ve çözümleri; soğutmada gıdaları daha uzun süre taze tutma, bulaşıkta daha az su ve enerjiyle üstün temizlik performansı, çamaşırda %60’a varan enerji verimliliği gibi öne çıkan faydalar sağlıyor.

“HEM TÜKETİCİLERİMİZ HEM DE GEZEGEN İÇİN DEĞER YARATAN TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYORUZ”

Beko’nun akıllı, enerji verimli ve dayanıklı ürünleriyle hem yüksek performans hem de uzun ömürlülük sunduğunu vurgulayan Beko Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Akın Garzanlı, “Beko’da sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezinde konumluyor, üründen üretime tüm değer zincirimizi bu yaklaşımla kurguluyoruz. Avrupa’nın 1 numaralı beyaz eşya şirketi olarak, milyonlarca evde güvenle kullanılan, kalite ve dayanıklılık odaklı yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştiriyoruz. Yeni ürün ve çözümlerimiz de bu vizyonumuzun önemli bir yansıması. Yeni nesil teknolojilerimiz, tüketicilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, enerji ve suyun daha verimli kullanılmasına, gıdaların daha uzun süre taze kalmasına, evlerde daha akıllı, sessiz ve konforlu bir deneyimin oluşmasına katkı sağlıyor. Gerçek tüketici ihtiyaçlarına yanıt verirken sektörümüzde pratik tasarım, akıllı bağlantı ve yüksek verimliliğe doğru yaşanan dönüşümü de destekliyoruz” diye konuştu.