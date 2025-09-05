Habertürk
        Beko'dan geleceği şekillendirecek sürdürülebilir ve akıllı teknolojiler - Teknoloji Haberleri

        Beko’dan geleceği şekillendirecek sürdürülebilir ve akıllı teknolojiler

        Beko, sürdürülebilirlik odağında geliştirdiği yeni nesil teknolojilerini tanıttı. Firmanın akıllı sensörler, yapay zekâ ve enerji verimli tasarımlar sayesinde çevresel etkiyi azaltan yenilikçi çözümleri, yüksek performanstan ödün vermeden kaynak kullanımını ve atıkları azaltarak sürdürülebilir ve akıllı bir yaşam deneyimini desteklediği açıklandı.

        Giriş: 05.09.2025 - 14:21 Güncelleme: 05.09.2025 - 14:21
        Sürdürülebilir ve akıllı teknolojiler
        Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonuyla sürdürülebilirlik alanındaki dönüşüme katkıda bulunma hedefiyle çalışmalar gerçekleştiren Beko, tüketiciler için daha akıllı ve verimli teknolojiler geliştirmeye devam ettiğini vurguladı. Şirketin dünya çapında faaliyet gösteren birçok markasında sunacağı yeni nesil teknolojileri, yüksek performansı ileri teknoloji ve sezgisel kullanım kolaylığıyla bir araya getirirken, Beko’nun sürdürülebilirlik alanındaki iddiasını da artırıyor.

        TIME dergisinin “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri” listesinde üst üste ikinci kez sektörünün lideri seçilen Beko’nun yeni ürün ve çözümleri; soğutmada gıdaları daha uzun süre taze tutma, bulaşıkta daha az su ve enerjiyle üstün temizlik performansı, çamaşırda %60’a varan enerji verimliliği gibi öne çıkan faydalar sağlıyor.

        “HEM TÜKETİCİLERİMİZ HEM DE GEZEGEN İÇİN DEĞER YARATAN TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYORUZ”

        Beko’nun akıllı, enerji verimli ve dayanıklı ürünleriyle hem yüksek performans hem de uzun ömürlülük sunduğunu vurgulayan Beko Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Akın Garzanlı, “Beko’da sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezinde konumluyor, üründen üretime tüm değer zincirimizi bu yaklaşımla kurguluyoruz. Avrupa’nın 1 numaralı beyaz eşya şirketi olarak, milyonlarca evde güvenle kullanılan, kalite ve dayanıklılık odaklı yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler geliştiriyoruz. Yeni ürün ve çözümlerimiz de bu vizyonumuzun önemli bir yansıması. Yeni nesil teknolojilerimiz, tüketicilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken, enerji ve suyun daha verimli kullanılmasına, gıdaların daha uzun süre taze kalmasına, evlerde daha akıllı, sessiz ve konforlu bir deneyimin oluşmasına katkı sağlıyor. Gerçek tüketici ihtiyaçlarına yanıt verirken sektörümüzde pratik tasarım, akıllı bağlantı ve yüksek verimliliğe doğru yaşanan dönüşümü de destekliyoruz” diye konuştu.

        AKILLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM TARZINI DESTEKLİYOR

        Beko’nun yeni nesil ürünlerinde FreshLock ve ProFresh gibi gıda tazeliğini koruyan teknolojilerden; sebze ve meyvelerdeki antioksidanları koruyan VitalCare™’e birçok yenilik yer alıyor. Enerji verimliliği sağlayan EnergySpin, SensorAdapt, TargetDry ve ısı pompalı sistem gibi çözümler; çamaşırda, bulaşıkta ve soğutmada kaynak kullanımını optimize ederek tüketicilerin faturalarını ve çevresel etkiyi azaltıyor. SenseWash, AdaptiveWash, AdaptiveDry, FabricCare™, SilentDry, PowerIntense, MaxiSpace, SpaceClean, PowerClean Pro, SafeCook, ReadytoCook ve SteamSense+ gibi akıllı ve performans odaklı yenilikler ise günlük yaşamda hem kolaylık hem de üstün sonuç sunuyor. HomeWhiz platformunun sunduğu akıllı bağlantı özellikleri ise tüketiciler için daha akıllı, enerji verimli ve güvenilir bir ev deneyiminin önünü açıyor

