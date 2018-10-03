SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Bela Tarr
KÜLTÜR-SANAT
Haberler > KÜLTÜR-SANAT

Bela Tarr: Film çekmek için senaryoya ihtiyaç yoktur

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 55'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında "55. Yıl Onur Ödülü"ne layık görülen Macar yönetmen Bela Tarr, "Senaryo hayatın içinde birlikte yaşadığımız insanlar, sokaklardır. Bir film çekmek için senaryoya ihtiyaç yoktur. Ben film çekerken cebimde küçük kağıt parçaları vardır onlara bakarak filmlerimi çekerim" dedi

03.10.2018 - 14:50 | Güncelleme: AA

55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum’da genç yönetmenlerle özel bir atölye düzenleyen dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, dün genç sinemacılar ve sinemaseverlerle bir araya geldi.

Ünlü yönetmen ve yapımcı Bela Tarr, "Antalya Film Forum" etkinliği kapsamında sanatseverlerle ustalık sınıfına ilişkin tecrübelerini paylaştı.

Film çekmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Tarr, çektiği her filmde insanların gerçekliklerine dokunduğunu söyledi.

"Film benim hayatım." diyen Tarr, çektiği bütün filmlerin insanlık onuruyla ilgili olduğunu, toplumsal sorunları dile getirmek için filmler yaptığını dile getirdi.

Film çekerken senaryo kullanmadığını, çünkü buna gerek olmadığını belirten Tarr, şöyle konuştu:

"Ben hiç senaryo yazmadım, yazmam da. Senaryo hayatın içinde birlikte yaşadığımız insanlar, sokaklardır. Bir film çekmek için senaryoya ihtiyaç yoktur. Film çekerken cebimde küçük kağıt parçaları vardır, onlara bakarak filmlerimi çekerim."

Tarr, çektiği her sahnenin bir kağıt parçasından oluştuğunu, ilk sahneyi de son sahneyi de o kağıt parçalarına göre çektiğini ifade etti.

İnsanların bilgisayar başında gerçekliği olmayan senaryolar yazmak için boşuna beyinlerini yorduğunu savunan Tarr, masa başında yazılan senaryoları gerçekçi bulmadığını söyledi.

Filmlerinde karakterleri de gerçek hayattan seçtiğini anlatan Tarr, "Çekeceğim film için karakter avcılığı yapıyorum. Benim filmlerimde oynayan insanlar gerçek hayatta görebileceğiniz insanlar. Ben her zaman oyuncuları serbest bırakırım. Önemli olan oyuncunun canlandıracağı karakteri hissetmesi, o zaman oyuncuyu keşfetmiş olursunuz." dedi.

Kendisi için film müziklerinin çok önemli olduğunu dile getiren Tarr, film yapımcılarının gerilimi artırmak için müzik kullanmasını da doğru bulmadığını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X