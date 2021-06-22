Belarus, AB yaptırımlarına ilişkin açıklama yaptı 0:00 / 0:00

Reuters

Belarus Dışişleri Bakanlığı salı günü yaptığı resmi açıklamada, Minsk'in geçen ay bir gazeteciyi tutuklamak için bir Ryanair uçağını zorla inişine yanıt olarak uygulanan Batı yaptırımlarını ekonomik savaş ilanı olarak gördüğünü söyledi.

AB, 23 Mayıs'ta Atina ve Vilnius arasında uçan Ryanair uçağının önünü kesen Başkan Alexander Lukaşenko yönetiminden yetkililere, milletvekillerine ve bakanlara karşı koordineli bir yanıt olarak pazartesi günü Belarus'a yeni bir yaptırım dalgası uygulamıştı.

Belarus, yaptırım dalgasına karşılık, yaptırımların vatandaşlarının çıkarlarını olumsuz etkileyeceğini söyledi. Karşılığında Batılı ülkelerin vatandaşlarını ve işletmelerini olumsuz etkileyebilecek karşılıklı önlemler almak zorunda kalacağı konusunda uyardı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "(AB) iddiaya göre rejimi mali açıdan kurutmak için halka yönelik 'kasıtlı ve yıkıcı' eylemlere devam ediyor.’’ ifadesini kullandı.