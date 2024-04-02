Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Barış istiyorsanız savaşa hazır olun

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, hedeflerinin "komşu ülkelerden tamamen farklı olduğunu" ve barış istediklerini söyledi. Belarus lideri, Batılı ülkelerin yaptırımına uğrayan yetkililerin şikayet etmesini de yasakladığını belirtti.

Lukaşenko, Grodno kentinde inşa edilecek yeni hastanenin bugün düzenlenen temel atma töreninde konuştu. Törenin, Belarus'un komşu ülkelere bir mesaj olarak görülebileceğini söyleyen Belarus Cumhurbaşkanı, "komşularının sınır bölgelerini tanklara karşı, kendilerininse refahı artırmak için kazdığını" söyledi. Lukaşenko, "Geleceğimizi barış dolu şekilde inşa etmek istiyoruz" dedi.

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"Savaş istediğimizi söyleyenlere inanmayın" diyen Belarus lideri, yine de savaşa hazırlandıklarını söyledi. Lukaşenko, "Bunu açık açık söylüyorum: Savaş için hazırlık yapıyoruz. 'Barış istiyorsanız savaşa hazır olun' sözü çok doğru" diye konuştu.

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Askeri tatbikatlar yaptıklarını, birliklere silah ve teçhizat sağlandığını ifade eden Lukaşenko, "Dost olmayan ülkeler bizi eleştiriyorsa bilin ki doğru şeyi yapıyoruz. Bizi övmeye başlarlarsa, başımız belada demektir" dedi. Kimseyi tehdit etmediklerinin altını çizen Lukaşenko, "Başkalarının toprağını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.