Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Barış istiyorsanız savaşa hazır olun
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, barış istediklerini ancak yine de savaşa hazırlandıklarını söyledi. Lukaşenko, "Başkalarının toprağını istemiyoruz" ifadelerini kullandı
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, hedeflerinin "komşu ülkelerden tamamen farklı olduğunu" ve barış istediklerini söyledi. Belarus lideri, Batılı ülkelerin yaptırımına uğrayan yetkililerin şikayet etmesini de yasakladığını belirtti.
Lukaşenko, Grodno kentinde inşa edilecek yeni hastanenin bugün düzenlenen temel atma töreninde konuştu. Törenin, Belarus'un komşu ülkelere bir mesaj olarak görülebileceğini söyleyen Belarus Cumhurbaşkanı, "komşularının sınır bölgelerini tanklara karşı, kendilerininse refahı artırmak için kazdığını" söyledi. Lukaşenko, "Geleceğimizi barış dolu şekilde inşa etmek istiyoruz" dedi.
"Savaş istediğimizi söyleyenlere inanmayın" diyen Belarus lideri, yine de savaşa hazırlandıklarını söyledi. Lukaşenko, "Bunu açık açık söylüyorum: Savaş için hazırlık yapıyoruz. 'Barış istiyorsanız savaşa hazır olun' sözü çok doğru" diye konuştu.
Askeri tatbikatlar yaptıklarını, birliklere silah ve teçhizat sağlandığını ifade eden Lukaşenko, "Dost olmayan ülkeler bizi eleştiriyorsa bilin ki doğru şeyi yapıyoruz. Bizi övmeye başlarlarsa, başımız belada demektir" dedi. Kimseyi tehdit etmediklerinin altını çizen Lukaşenko, "Başkalarının toprağını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.
"YAPTIRIMLARDAN ŞİKAYET ETMELERİ YASAK"
Lukaşenko, Belaruslu yetkililerin Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlardan şikayet etmesini yasakladığını da söyledi.
Belarus lideri, "Eğer bir yöneticiye, memura ya da işletme sahibine kendini zorlayıp çalışmaktan kaçınma fırsatı verilirse bundan yararlanır. Bu yüzden en baştan söylemiştim: Hiçbir yaptırım yok, unutun, sizin için yaptırım diye bir şey yok" diye konuştu.
Ülkede 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine hile karıştırıldığı gerekçesiyle Avrupa Birliği, Belarus'a yaptırım uygulamıştı.
Minsk, 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında Moskova'ya destek vermesi sebebiyle de Batılı ülkelerin pek çok yaptırımına maruz kalmıştı.
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