        Belçika İsrail Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

        Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Küresel Sumud Filosu'na müdahale ile ilgili olarak İsrail'in Brüksel Büyükelçisini Bakanlığa çağırdığını duyurdu.

        Giriş: 02.10.2025 - 21:57 Güncelleme: 02.10.2025 - 21:59
        Belçika İsrail Büyükelçisini bakanlığa çağırdı
        Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail'in yolcuları arasında Belçika vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na "uluslararası sularda müdahalesinin açıkça ciddi endişelere yol açtığını" belirterek, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdığını duyurdu.

        Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İsrail'in ablukayı kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

        Alıkonulanlar arasında 7 vatandaşının bulunduğunu belirten Prevot, onların en kısa sürede ülkelerine dönebilmelerinin öncelik taşıdığını vurguladı.

        Prevot, Belçika vatandaşlarının Aşdod (Usdud) Limanı'na götürüldükten sonra gözaltı merkezine nakledileceğini ve kendilerine en hızlı şekilde konsolosluk desteği verileceğinin altını çizdi.

        Bakan Prevot, "Geçtiğimiz hafta ofisimizde vatandaşlarımızın terörist olarak etiketlenmesinin hiçbir koşulda kabul edilemez olduğu konusunda uyarılan İsrail Büyükelçisi'ni, uluslararası sulara müdahalesi açıkça ciddi endişelere yol açan İsrail'den bir açıklama almak üzere çağırdım." ifadesini kullandı.

        Belçika Dışişleri Bakanı Prevot, şunları kaydetti:

        "Ne yazık ki bu tür riskler, Gazze'ye uygulanan kabul edilemez insani ablukayı kırmaya yetmeyecektir. Bu konuda ilerleme sağlanması, diplomatik yollarla ve İsrail'e karşı hükümetimizin aldığı yaptırımlar gibi adımlarla mümkün olacaktır."

        Küresel Sumud Filosu

        İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

        Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

        Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

