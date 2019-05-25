Belçika polisi, kelepçeli şüphelinin kafasını tekmeledi

Olay, Belçika'nın Brüksel bölgesinde yer alan Sint-Jans-Molenbeek şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, polis daha önce de sabıkası bulunan 19 yaşındaki bir genci yere yatırarak kelepçelemeye çalıştı. Bu sırada, olay yerine gelen bir polis memuru, meslektaşının yere yatırdığı gencin önce kafasına birkaç tekme attı ardından yine kafasını yumrukladı.

"ORTAM BANA ESKİ BİR OLAYI HATIRLATTI, SARDIRGANLAŞTIM"

Polislerin genci darp ettiği o anlar görgü tanıklarınca kayda alındı ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri inceleyen yetkililer, konuyla alakalı soruşturma başlattıklarını açıkladı.



POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sayesinde polis memurunun kimliği tespit edildi ve gözaltına alındı. Ancak yaptıklarından dolayı özür dileyen polis memuru bir süre sonra serbest bırakıldı.



Polis memuru hakkında soruşturma devam ederken, yerel medya, polis memurunun "bulunduğum ortam daha önce yaşadığım ölümle sonuçlanan silahlı bir çatışmayı anımsattı, bu da saldırgan bir tutum sergilememe neden oldu" savunmasında bulunduğunu yazdı.



Ayrıca, polis memurunun avukatının savunmanın detaylarını paylaşmadığı belirtilirken, polis memurunun 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine değinildi.