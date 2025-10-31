Belçika: Sudan'da durum tam bir felaket

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Sudan'daki felakete dikkati çekerek, uluslararası camianın insani ve siyasi açıdan bu ülkeyle dayanışma içinde olması gerektiğini vurguladı.

Prevot ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada "Sudan'daki durum tam bir felaket." ifadesini kullandı.

Milyonlarca insanın seçmedikleri bir çatışmanın ortasında kaldığını, açlık, yerinden edilme ve akıl almaz bir şiddetle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Prevot, "Dünya bu duruma seyirci kalamaz. Belçika, Sudan halkının yanındadır." mesajını paylaştı.

Prevot, BM Merkezi Acil Durum Müdahale Fonu'na (UNCERF) katkı vererek, yiyecek, su, barınak, koruma ve temel sağlık hizmetleri sağladıklarını, ülkesinin bu programa 2025-2026 yılı için 37 milyon avro yardım yaptığını aktardı.

İnsani yardımın tek başına yeterli olmadığının altını çizen Prevot, "Sudan halkına umudu ancak barışçıl bir siyasi çözüm geri getirebilir. O zamana kadar Belçika, dayanışma, eylem ve insanlığıyla onların yanında olmaya devam edecek." ifadesine yer verdi.