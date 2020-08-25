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Oyuncu Belçim Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anneannesinin vefat ettiğini duyurdu. Cumartesi günü toprağa verilen anneannesi için duygusal bir yazı kaleme alan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

Benim biricik anneannem öldü dün... Dade Müslime'min olmadığı bir yeryüzü düzlemi artık... Aile ağacından ilk kayıp... İçimden bir şey koptu, aldı sonsuzlukta yerini... Adın 'Koşulsuz sevgi' kalacak bende. Güzelliği dillere destan Dade'm! Gözlerindeki ışık sade; saflıktan, sevgiden, iyilikten, masumiyetten... Senin sevginden nasibini alan onca insan! Maskelerin yarıladığı yüzler, hüznü kapamaya yetmiyor. Yokluğun hiçbir şeye benzemiyor. Hala çok güzel... Ölüm örtememiş... Türkülerin bize emanet. Huzur içinde uyu canımın ta en derin yeri... Paylaştığın sonsuz sevgi için teşekkür ederim. Yerin hiçbir zaman dolmayacak benim güzel Dade'm, güzel anneannem...

Takipçileri ise Belçim Bilgin'e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.