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Belçim Bilgin: Onunla oynamak büyük bir şölen

Belçim Bilgin'in kariyerinin 3'üncü yabancı filmi 'Komplo'da rol arkadaşı Oscarlı oyuncu Ben Kingsley. Bilgin, filmde Iraklı bir tercümanı canlandırdı

06.09.2018 - 12:22 | Güncelleme:

Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Belçim Bilgin, 3'üncü kez yabancı bir filmde rol aldı. Bilgin, Türkiye'de 'Komplo' adıyla gösterime girecek olan 'Backstabbing for Beginners'da başrolü 'Gandhi' ile Oscar kazanan Ben Kingsley ile paylaştı.



Per Fly'ın yönettiği 'Komplo'nun Türkiye'deki özel gösteriminde Belçim Bilgin, Ben Kingsley ile aynı filmde rol almanın kendisi için büyük bir şans olduğunu belirterek 'Çok heyecanlıyım' dedi.



Belçim Bilgin, Ben Kingsley hakkında "Filmdeki rol arkadaşlarımın hepsi çok değerli oyuncular ama tabii ki Ben Kingsley’in ismini duyduğum andan itibaren aynı sette olmanın olağanüstü bir şey olacağını biliyordum. En başından beri büyük bir oyunculuk şöleni izledim. İzleyici tarafım ayrı oyuncu tarafım ayrı mest oldu. Filmde Irak’lı 'Nashim' adında çevirmen bir kadını oynuyorum. Orada davasına olan inancıyla adanmışlığıyla bir sürü zorluğun üstesinden gelebiliyor. Çok güçlü ve cesur ve inandığı şey uğruna bütün her şeyini ortaya koymuş bir kadın” dedi.

2000'lerin başında BM diplomatı Benon Sevan'ın merkezinde bulunduğu yaşanmış bir skandalı konu alan 'Komplo'da Iraklı 'Nashim' karakteri için Arapça dersleri aldı.

Daha önce 'Ports of Call ' ile 'Rhinos Season'da da rol alan Belçim Bilgin, 'Komplo'nun 3 ay süren çekimleri sırasında ailesinden uzak kalmasını "Ben uyumadım, ailem beni görmedi. En büyük desteği Rodin’den aldım diyebilirim. Bütün çekimler bittiğinde Rodin’e 'Teşekkür ederim oğlum, sen beni huzursuz etsen, mutsuz etsen karakterin ruhuna giremeyecektim' dedim. Çünkü onun bana ihtiyacı olabilirdi. Yılmaz, zaten bu işin doğasını biliyor. Olanca gücüyle yanımdaydı. Ama Rodin benim en büyük destekçim oldu” dedi.



'Komplo' ile ilgili olarak "Filmin çok değerli bir şeyi tartıştığını düşünüyorum. Irak’ta çok yakın bir zamanda yaşanan çok büyük bir skandalı anlatıyor. Dolayısıyla aslında bugün yaşadığımız bir sürü şeyi çözümlerken de işin kökünde neler olduğunu merak edenler için politik gerilim sevenler için ve bu coğrafyada yaşanan her şeye başka bir bakış açısıyla da bakmayı denemek isteyenler için olağanüstü bir kadroyla çok iyi bir ekiple çok keyifli bir film izleyecekler” diyen Belçim Bilgin'i özel gösteriminde Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin Erdoğan yalnız bırakmadı.

 

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