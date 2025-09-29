Belediyelere yönelik terör soruşturması: 2 sanık hakkında tahliye kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 13 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, belediye başkanlığı döneminde milyarlarca lira yönettiğini, 15 yılda dava konusu olacak suç işlemediğini savundu.

Teröre destek ve finansman sağlamadığını, 204 gündür tutuklu olduğunu ve sağlık problemleri bulunduğunu öne süren Genç, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Der ve Deniz Kutlu'nun tahliyesine hükmetti.

Duruşma 27 Ekim'e ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanarak haklarında işlem yapılan Berk E, Ceyhun B, Mesut Y, Uğur Berk H. isimli şahısların beyanları ile S.G. mahlaslı gizli tanık ifadesinin özetine yer veriliyor.

Sanıkların görev yaptıkları dönemde gerek DHKP/C silahlı terör örgütüyle ters düşmemek gerekse de örgütü finanse etmek amacıyla örgüt ile irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri de iddianamede yer alıyor.

İddianamede, soruşturmaya konu belediye başkanlıkları ile İKOM yöneticilerinin, örgütün ihtiyaçlarının karşılanması için görüşmeler yaparak destek sağlandığı yönündeki beyanlar üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı anlatılıyor.

İfadelerde, belediyelere örgütün güdümünde yayın yapan dergilerin gönderildiği, belediyelerin örgütün ve legal kuruluşlarının organize etmiş oldukları etkinliklere katılacak şahısları taşımak için araç temin ettiği anlatılarak, örgütün işlettiği Kazova Tekstil adlı işletmeden kazak ve tişörtlerin belediyeler tarafından piyasa fiyatının üzerinden alındığı kaydediliyor.

Buna göre bu beyanlarda, örgütün merkez komitesinin talimatıyla maddi kaynak sağlamak amacıyla 2014'te İKOM (İhtiyaç Komitesi) isimli bir yapılanmanın kurulduğu, müteahhitler, belediyeler, zengin iş adamları, yasa dışı kumar oynatan kumarhaneler ve örgüte müzahir mahallelerde bulunan esnaftan kaynak sağlandığı belirtiliyor.

ŞÜKRÜ GENÇ HAKKINDAKİ İDDİALAR

İddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkındaki beyanlar esas alındığında, Sarıyer Belediye Başkanı olduğu dönemde örgüte aktarılan ve çok sayıdaki para hareketlerinden haberdar olmamasının olağan akışa uygun olmadığı ifade ediliyor.

Genç'in, örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı belirtilen iddianamede, hakkında örgütü finanse ettiği iddiasına ilişkin beyan bulunan eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı sanık Melih Morsümbül'ün de teslim olduğu sırada cep telefonunu kurulum ayarlarına getirerek görevlilere teslim ettiği kaydediliyor.

İddianamede, Morsümbül'ün bu şekilde veri kopyalama (imaj alma) işlemlerini engellediği, sanığın Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı olduğu, ayrıca örgütün finanse edilmesinde aktif olarak rol aldığı ifade ediliyor.

İddianamede sanıklar Fatma Varıcı, İhsan Bulut, İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler, Necati Demirci, Nihat Özbey ve Sunay Yıldız'ın "terörizme finansman sağlamak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.