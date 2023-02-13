Bella Hadid'den yeni yardım çağrısı

Bella Hadid, Instagram hesabından Türkiye haritası ile birlikte bir bilgilendirme metni yayımladı. Hadid, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:



6 Şubat'ta Türkiye'nin güneyi ve Suriye'yi 7,8 büyüklüğünde bir deprem vurdu ve bu onlarca yıldır bölgeyi vuran en güçlü depremlerinden biri olarak kaydedildi. Bunu, siyasi istikrarsızlık ve mülteci krizinden zaten kırılgan olan bir bölgeyi sarsmaya devam eden güçlü artçı şoklar ve yıkım izledi.



30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı deprem sonrası, hasar değerlendirilmeye devam ettikçe bu sayıların önümüzdeki günlerde ve haftalarda önemli ölçüde artması bekleniyor. Dondurucu soğuk, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını daha da karmaşık hale getiriyor.