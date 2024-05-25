Bella Hadid, Kefiye elbisesiyle Cannes sokaklarında gezdi
Filistin asıllı model Bella Hadid, Cannes sokaklarında kefiye bir elbise giyerek Filistin'e desteğini sergiledi
Ünlü model Bella Hadid, ana vatanı Filistin'e verdiği desteği göstermek için Cannes sokaklarında kefiye elbiseyle gezdi.
Kefiye, Filistin dayanışmasının sembolü haline gelmişti.
Sosyal medya hesabından kefiye elbisesiyle paylaşımlar yapan Bella Hadid, "Kefiye, sonsuza kadar Özgür Filistin'i giydirsin" notunu düştü
Bella Hadid'in Filistin ile bağlantısı, Filistinli Müslüman bir aileden gelen babası Mohamed Anwar Hadid ile derinlere dayanıyor. Kariyeri boyunca, özellikle Gazze'de devam eden İsrail - Filistin çatışması sırasında Filistinlilerin hakları konusunda açık sözlü oldu.
Bella Hadid, daha önce de 2021'de Filistin yanlısı bir mitingde kefiyeh takarak desteğini göstermişti.
Fotoğraflar: Instagram, Backgrid USA, Shutterstock