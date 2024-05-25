Bella Hadid, Kefiye elbisesiyle Cannes sokaklarında gezdi

Bella Hadid'in Filistin ile bağlantısı, Filistinli Müslüman bir aileden gelen babası Mohamed Anwar Hadid ile derinlere dayanıyor. Kariyeri boyunca, özellikle Gazze'de devam eden İsrail - Filistin çatışması sırasında Filistinlilerin hakları konusunda açık sözlü oldu.