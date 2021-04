İLK KEZ 2003 YILINDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ



ABD Florida doğumlu olan Bella Thorne, 2003 yılında ilk film deneyimini "Stuck on You" ile yapmıştı.



Thorne, 2008 yılında oynadığı "My Own Worst Enemy" adlı dizide Taylor Lautner ile başrolü paylaştı ve yardımcı rolü ile bir Young Artist Award kazanmıştı.