Memur zammı belli oldu mu?

2022 toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı, 2022 toplu sözleşme zammı belli oldu. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarına yön verecek olan 2022 toplu sözleşme zammı, Çalışma Bakanlığı tarafından bugün duyuruldu. İşte 2022 memur zammı

2022 TOPLU SÖZLEŞME MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sonucunu açıkladı.

Buna göre, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk yarısı için yüzde 5+ enflasyon farkı, 2022'nin ikinci yarısı için yüzde 7+ enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı oranında artış sağlanacak. 135 TL olan toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.

Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet ilk teklifinde 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6 zam+ enflasyon farkı, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 zam ve enflasyon farkı önermişti.