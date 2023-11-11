"Ben 24, kocam 85 yaşında!" Çiftin arasındaki yaş farkı sosyal medyada tartışmalara yol açıyor
2019 yılında hayatları kesişen Miracle ve Charles çiftinin arasında 61 yaş var. Çift, yaş farkından dolayı fazlasıyla eleştiriye maruz kalsa da bunun önemli olmadığını ve yakın zamanda çocuk sahibi olmak istediklerini açıklıyor.
24 yaşındaki Miracle Pogue ile 85 yaşındaki Charles Pogue'un yolları 2019 yılında çamaşırhanede kesişti ve kısa sürede yakın bir bağ kurdular.
Miracle, emekli bir emlakçı olan Charles'ın çamaşırhaneye tek parça kıyafetle geldiğini ve her zaman ondan yardım istediğini anlattı. ''Bir gün içeri girdi, gelişigüzel bir şekilde tezgâhın üzerine bir parça kâğıt koydu ve 'Numaranızı yazın' dedi. O benim parlak zırhlı şövalyem gibiydi.''
Miracle, Charles'ın daha yaşlı olduğunu biliyordu ancak tam yaşı, bir süreliğine sır olarak kaldı.
İki ay sonra genç kadın nihayet Charles'ın yaşını öğrendi ve bu noktada ona karşı hisleri büyüdü. "O benim bebeğimdi ve hiçbir yere gitmiyordu."
Ayrıca kocasının yaşının kendisi için endişe verici olmadığını da açıklan Miracle şunu vurguluyor: 100 ya da 55 yaşında olması umurumda değil, onu bu yüzden seviyorum. Çok iyi göründüğü için 60 ya da 70 yaşlarında olabileceğini düşündüm. Her zaman uyanık ve aktif.
Miracle, 45 yaşındaki annesi Tamika ve 72 yaşındaki büyükbabası Joe'nun, ilişkiyi onayladığını anlattı. Buna karşılık 47 yaşındaki babası Kareem başlangıçta daha dirençliydi.
“Büyükbabam bana eğer ben mutluysam ve istediğim buysa onun da mutlu olacağını söyledi. Ama babamın cevabı kesin bir 'Hayır' oldu. Ona desteğine ihtiyacım olduğunu ve bana koridorda eşlik etmesini söyledim. Charles'la tanışıp sohbet ettikten sonra onu gerçekten sevmeye başladı." Nihayetinde kusursuz düğün hayalini gerçeğe döken gelin, bunu hayatının "en güzel günü" olarak nitelendirdi.
Çift aralarındaki ciddi yaş farkı nedeniyle internette eleştirilere maruz kalıyor ancak Miracle bunun bir fark yaratmayacağını söyledi. Hatta birlikte bir aile kurmayı sabırsızlıkla beklediklerini ve hiç çocuğu olmayan Charles'tan iki çocuk sahibi olmayı umduğunu bile açıkladı. “Seçeneklerimizi tartışmak için bir tüp bebek kliniğini ziyaret etmeyi planlıyoruz. Belki Charles'ın yaşı çocuk sahibi olmamızı engelleyebilir ama ben açık fikirliyim. İşe yaramayabilir" dedi.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Tiktok