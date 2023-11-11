Haberler Yaşam "Ben 24, kocam 85 yaşında!" Çiftin arasındaki yaş farkı sosyal medyada tartışmalara yol açıyor

"Ben 24, kocam 85 yaşında!" Çiftin arasındaki yaş farkı sosyal medyada tartışmalara yol açıyor 2019 yılında hayatları kesişen Miracle ve Charles çiftinin arasında 61 yaş var. Çift, yaş farkından dolayı fazlasıyla eleştiriye maruz kalsa da bunun önemli olmadığını ve yakın zamanda çocuk sahibi olmak istediklerini açıklıyor. Habertürk Giriş: 11.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 11.11.2023 - 13:56 facebook

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24 yaşındaki Miracle Pogue ile 85 yaşındaki Charles Pogue'un yolları 2019 yılında çamaşırhanede kesişti ve kısa sürede yakın bir bağ kurdular. Miracle, emekli bir emlakçı olan Charles'ın çamaşırhaneye tek parça kıyafetle geldiğini ve her zaman ondan yardım istediğini anlattı. ''Bir gün içeri girdi, gelişigüzel bir şekilde tezgâhın üzerine bir parça kâğıt koydu ve 'Numaranızı yazın' dedi. O benim parlak zırhlı şövalyem gibiydi.''

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Miracle, Charles'ın daha yaşlı olduğunu biliyordu ancak tam yaşı, bir süreliğine sır olarak kaldı. İki ay sonra genç kadın nihayet Charles'ın yaşını öğrendi ve bu noktada ona karşı hisleri büyüdü. "O benim bebeğimdi ve hiçbir yere gitmiyordu."