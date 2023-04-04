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Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm yayınlandı! (Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle)

Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm ekranlara geldi. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümü 4 Nisan 2023 Salı akşamı 20:00'da seyirci karşısına çıktı. Dizin son bölümünde; Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır. Dizinin izleyicileri için Ben Bu Cihana Sığmazam 25. son bölüm full izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm özeti...

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    Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş kaleme alıyor. Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturuyor. Proje tasarım ve genel hikayesini ise Oktay Kaynarca ile Onur Tan oluşturuyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 25. son bölüm izle ekranı hakkında bilgiler...
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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 25. BÖLÜM İZLE!

    Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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    BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 25. BÖLÜM ÖZETİ

    Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.

    Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer. Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.
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    Ekabir, Tito'ya ailesinin ölüm emrini veren kişinin Tatavlalı olduğunu söyler. Tito, öcünü almak için Tatavlalı'nın peşine düşer. Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır.

    Firuze'nin, Canan'a destek olmak adına Gülendam'ın evinde olması Leyla'yı rahatsız eder. Bu durumun üzerine bir de Firuze'nin, Leyla'nın galerisinde etkinlik düzenlemesi sabrını taşırır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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