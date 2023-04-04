BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 25. BÖLÜM ÖZETİ

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.

Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer. Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.