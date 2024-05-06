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        Haberler Kültür-Sanat Heykel ‘Ben Hiç Kimseyim’ sergisi 15 Mayıs'ta

        ‘Ben Hiç Kimseyim’ sergisi 15 Mayıs'ta

        Sanatçı Esra Yazıcı Tözge, ilk kişisel sergisi 'Ben Hiç Kimseyim' 15 Mayıs-8Haziran tarihleri arasında Goba Art&Design'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:54
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        'Ben Hiç Kimseyim' sergisi 15 Mayıs'ta
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        Bugüne kadar birçok sergi topluluğunda heykel eserleriyle yer alan Tözge, ilk kişisel sergisi “Ben Hiç Kimseyim” ile hayatın anlamı ve bu anlamın içinde kendi rolüne dair arayışını heykelleri ile paylaşacak. 15 Mayıs’ta Goba Art&Design’da kapılarını açacak sergi, 8 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

        Tözge, Emily Dickinson, Özdemir Asaf, Aziz Nesin, Kahraman Tazeoğlu, Can Yücel ve Nazım Hikmet’in şiirlerinde onu etkileyen, hayata bakışını sorguladığı dizelerden esinlenerek ortaya çıkardığı heykellerinde içsel arayışının iz düşümünü yansıtıyor. Daha çok hayatın anlamlandırılma duygusuna odaklanan sergi, izleyicileri 'Hiç Kimse Olmak' üzerine düşünmeye davet ediyor.

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        #Esra Yazıcı Tözge
        #Goba Art&Design
        #Ben Hiç Kimseyim
        #sergi
        #heykel
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