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Haberler Dünya Ben Stiller ve Sean Penn'e "Rusya'ya giriş yasağı"
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Rusya, ABD Ticaret Bakanı ve bazı Hollywood oyuncularına ülkeye giriş yasağı koydu

Kremlin yönetimi Rusya'ya girmesi yasaklı kişiler listesine Ukrayna güçlerine katılıp Rusya'ya karşı savaşmak istediğini söyleyen ünlü Amerikalı aktör Sean Penn ve bir diğer aktör Ben Stiller'ı da ekledi.

Ben Stiller ve Sean Penn'e
Ben Stiller ve Sean Penn'e "Rusya'ya giriş yasağı"
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Hollywood oyuncuları Sean Penn ve Benjamin Edward Meara Stiller’ın bulunduğu 25 ABD vatandaşı hakkında yaptırım kararı alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rus vatandaşlarına yönelik sürekli genişleyen yaptırım kararlarına karşılık, ABD kongresi üyeleri, üst düzey yetkililer, iş dünyası temsilcileri ile kültür alanında faaliyet gösteren 25 ABD vatandaşına Rusya’ya giriş yasağı konulduğu belirtildi.

Yaptırım kararına dahil edilenlerin isimlerinin yayımlandığı 25 kişilik listede bazı senatörlerin yanı sıra ABD Ticaret Bakanı Raimondo, sinema oyuncuları Penn ile Stiller’in isimleri yer aldı.

ABD'li aktör Sean Penn: Rusya'ya karşı silahlanmayı düşünüyorum Oscar ödüllü ünlü aktör Sean Penn, Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna güçlerine katılmayı düşündüğünü açıkladı.

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn savaşın ilk günlerinde, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya gitmişti. Rusya'nın askeri müdahalesini belgeselleştirmek isteyen Penn'in, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile olayları değerlendirirken çekilen görüntüsü sosyal medyada paylaşılmıştı.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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