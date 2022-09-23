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"Ben yokum, senin hayatına girmedim. Sen de benim hayatıma girmedin"

‘Baba’nın merakla beklenen yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha izleyiciyle buluştu. 'Firuze’nin 'Kadir’e bıçak çektiği sahnede ikilinin gerilim dolu karşılaşmasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor

Neler yaşanacağı merakla bekleniyor
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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi ‘Baba’nın merakla beklenen yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha izleyiciyle buluştu. 'Firuze’nin 'Kadir’e bıçak çektiği sahnede ikilinin gerilim dolu karşılaşmasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor. 'Firuze', barda tanıştığı Kadir’i 'Selahattin’in evinde gördüğü için büyük bir korku yaşarken, “Ben yokum, senin hayatına girmedim. Sen de benim hayatıma girmedin…” sözleriyle Kadir’i tehdit ediyor.

BABA’NIN 16'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kendisini alıkoyan adamların elinden kurtulmayı başaran Emin Saruhanlı, kaçarken trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hiçbir şey hatırlamayan Emin kayboldu. Emin’in kaybolmasında İlhan’ın da parmağı olduğu için Büşra onu terk etti. Yaşar Saruhanlı girdiği ameliyatta hayatını kaybetti. Birdenbire hayatları altüst olan Saruhanlı Ailesi’ni ayakta tutmaya çalışan yine Kadir oldu. Bir yandan ailesini geçindiren bir yandan da babasını arayan Kadir için hiçbir şey eskisi gibi değildi. Saruhanlı Ailesi’nin yolu Selahattin’in kontrolünde olan bir köye düştü. Gündüzleri çöp tesisinde çalışan, geceleri ise taksiye çıkarak Emin’i arayan Kadir sonunda bir camide babasının izine rastladı. Çarpıcı bölümün finalinde Selahattin, kendisine karşı çıktığı için Kadir’i açıkça tehdit etti. Bu sırada Kadir’in karşısına bir gece barda tanışıp yakınlaştığı gizemli kadın çıktı. Üstelik bu kadın, Selahattin'in dul geliniydi. Seyirciyi şoke eden bu gelişmenin ardından yeni bölüm heyecanla bekleniyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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