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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Benedict Cumberbatch köle torunlarına tazminat ödeyebilir

Barbados hükümeti, kölelikten kâr eden ailelerin izini sürüyor. Ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in ailesi de ataları köle sahibi olduğu için tazminat ödemek zorunda kalabilir

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  • Benedict Cumberbatch köle torunlarına tazminat ödeyebilir - Magazin haberleri

    Karayip ada ülkesi Barbados, 400 yıllık geçmişin ardından 2021'de Birleşik Krallık ile bağlantılılarını bitirdi. Kraliçe 2. Elizabeth’in yerine seçilmiş bir başkanın geçmesiyle cumhuriyet ilan edildi. Ülke şimdi kölelerin torunlarından tazminat almak için bir kampanya yürütüyor.
  • Benedict Cumberbatch köle torunlarına tazminat ödeyebilir - Magazin haberleri

    Ataları 18. yüzyılda bir şeker kamışı çiftliğine sahip olan İngiliz aktör Benedict Cumberbatch da mercek altına alındı. Cumberbatch da ailesinin Barbados'taki köle ticaretiyle tarihi bağlantıları nedeniyle yasal işlemle karşı karşıya kalabilir.
  • Benedict Cumberbatch köle torunlarına tazminat ödeyebilir - Magazin haberleri

    Barbados'taki kampanyayı yürüten yetkililerden David Denny, Cumberbatch ailesinin hedef alınıp, alınmayacağına dair, "Kölelikten kâr elde eden herkesten tazminat istenecek, Cumberbatch ailesi de dahil..." dedi.
  • Benedict Cumberbatch köle torunlarına tazminat ödeyebilir - Magazin haberleri

    Barbados'un ulusal tazminat komisyonu başkan yardımcısı David Commissiong, Cumberbatch ailesine karşı yasal işlem planıyla ilgili, "Henüz ilk aşamalarında. Daha yeni başlıyoruz. Tarihin çoğu ancak şimdi gerçekten gün ışığına çıkıyor” ifadelerini kullandı.
  • Benedict Cumberbatch köle torunlarına tazminat ödeyebilir - Magazin haberleri

    Karayip Barış ve Bütünleşme Hareketi genel sekreteri David Denny ise konuyla ilgili 'The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Beyaz plantasyon sahiplerinin soyundan gelen ve köle ticaretinden yararlanan herkesten tazminat ödemesi istenmeli, Cumberbatch ailesi de dahil..." şeklinde konuştu.
  • Benedict Cumberbatch köle torunlarına tazminat ödeyebilir - Magazin haberleri

    "GERÇEKTEN ŞOKE EDİCİ"

    Oyuncu, daha önce atalarının köle sahibi olduğunu daha önce açıkça dile getirmişti.

    2018'de 'The Telegraph'a konuşan Cumberbatch, "Geçmişinizde köle sahipliği olduğunu görmek için çok uzağa bakmanıza gerek yok. Ailem beyaz şeker endüstirisinin bir parçasıymış, gerçekten şoke edici" demişti.
  • Benedict Cumberbatch köle torunlarına tazminat ödeyebilir - Magazin haberleri

    Benedict Cumberbatch

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