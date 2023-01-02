"GERÇEKTEN ŞOKE EDİCİ"

Oyuncu, daha önce atalarının köle sahibi olduğunu daha önce açıkça dile getirmişti.



2018'de 'The Telegraph'a konuşan Cumberbatch, "Geçmişinizde köle sahipliği olduğunu görmek için çok uzağa bakmanıza gerek yok. Ailem beyaz şeker endüstirisinin bir parçasıymış, gerçekten şoke edici" demişti.