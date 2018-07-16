Fanatik'te yer alan habere göre Yusuf Yazıcı ile birlikte Trabzonspor altyapısının son yıllarda çıkardığı en önemli iki futbolcudan biri olan Abdülkadir Ömür için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Birçok kulübün radarında olan Abdülkadir için Benfica talip oldu. Portekiz ekibinin 19 yaşındaki genç oyuncu için 7 milyon euro'luk bonservis teklif ettiği öne sürülürken Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun bu teklifi reddettiği belirtildi.

Trabzonspor, Benfica'nın sunduğu ücreti az bularak geri çevirirken tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha masaya oturması bekleniyor.