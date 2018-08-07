Benfica - Fenerbahçe karşılaşma önü

Şampiyonlar Ligi 3.Eleme Turu maçında Benfica ile Fenerbahçe, 07 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Benfica son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fenerbahçe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 438 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Benfica kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.40, Fenerbahçe sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.85, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.
Benfica son hafta oynanan Fenerbahçe maçında 3-1 kazandı.
Fenerbahçe ise Benfica maçında 3-1 yenildi.
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