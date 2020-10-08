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Benim Adım Melek 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 34. son bölüm izle

Benim Adım Melek 34. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin yer aldığı dizi her Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yer alıyor. Yeni bölümlerinde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler "Benim Adım Melek 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Benim Adım Melek 35. yeni bölüm fragmanı...

Benim Adım Melek 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek 34. son bölüm izle

Benim Adım Melek dizisinin 34. son bölümünde Seyit Ali Melek’in ilaç kutusunu görür, ona neyi olduğunu sorar. Melek babasına gerçeği söyleyecek midir? Halil, Melek’e tedavinin işe yaramadığını nasıl söyleyeceğini kara kara düşünür.

BENİM ADIM MELEK 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BENİM ADIM MELEK 34. SON BÖLÜM İZLE

O bu düşüncelerden herkese Melek’in iyi olduğu yalanını söyleme kararıyla sıyrılırken, Mirza arkadaşına karşı çıkar.

Kenan kasayı kurcalarken yakaladığı Alpay’ı affetmek için ona hangi şartları koyar? Seyit Ali, Halil’in elindeki hastane dosyasının kime ait olduğunun peşine düşer. Bu yol onu nereye çıkaracaktır?

Mahmut Kadriye’nin beğendiği evi Mithat’ın tuttuğunu öğrenince delirir. Zeynel sonunda Ünzile’yi istemeye gidecektir. Mithat her şeyin yoluna girdiğini düşünürken kendini büyük bir çaresizliğin içinde bulur. Ona yardım elini uzatan kişiye Mithat’ın cevabı ne olacaktır?

Melek’in doğum günü için neler planlanmaktadır? Melek tedavinin iyiye gittiğini düşündüğü için bütün dileklerinin gerçekleştiğine inanmaktadır. Hangi gerçeklerin üstündeki örtü kalkacaktır? Funda Alpay’a Kenan’la ilgili neler söyleyecektir? Melek, Seyit Ali ve Defne kendilerini buldukları noktalarda hangi gerçeklerle yüzleşeceklerdir?

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