'Benim Öğrencim' dedi 95 kız çocuğunu okullu yaptı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kız çocuklarının okula gönderilme oranının düşük olması üzerine "Benim Öğrencim" projesini hayata geçiren öğretmen Ecem Şener Tad, iki ayda 95 kız çocuğunun okula devamını sağladı.

AA'nın haberine göre; Dikbıyık Ortaokulu Müdürlüğü görevini yürüten Tad, ilçe genelinde kız çocuklarının okula gönderilmesinde sıkıntılar yaşandığını fark etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Karaoğlan'ın da desteğini alan Tad, ilçe genelinde "Benim Öğrencim" projesini başlattı. İlçe merkezi ve köylerinde görevli öğretmen ile idarecilerle birlikte çalışan Tad, proje kapsamında iki ayda 95 kız çocuğunu okula kazandırdı.

Kız çocuklarını okula göndermeyen aileleri iknaya çalışan Tad, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaoğlan ve Yazar Sinan Yağmur ile ilçeye bağlı Oğlaksuyu köyüne giderek ailelerle görüştü.

"95 KIZ ÖĞRENCİNİN YANINDA 94 ERKEK ÖĞRENİCYİ DE OKULA KAZANDIRMIŞLAR"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Tutak ilçesinde başlatılan projenin kendisini çok mutlu ettiğini, destek olmak için sık sık ilçeye geldiğini anlattı.

Tekin, "Öğretmenlerimin defalarca sorunun üstüne gitmesi, ısrarla çok sayıda öğrenciyi kazandırmaları beni çok memnun etti. 95 kız öğrencinin yanında 94 erkek öğrenciyi de okula kazandırmışlar. Bölgede kız öğrencilerin okula kazandırılması bizim için çok önemli. Biz bu yüzden Berfinler okula diyoruz. Berfinleri kazanacağız inşallah. Öğretmenlerimize ısrarlarına rağmen ikna edemedikleri veli olursa benim bizzat çalışmalara katılacağımı söyledim ve bu yüzden buradayım. Biz Tutak'ta başlattığımız projeyi tüm Ağrı'ya yayarak özellikle kız öğrencilerimizin okullaşmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"BU SAYIYI DAHA DA ARTIRACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

"Benim Öğrencim" Projesi Koordinatörü Ecem Şener Tad da ilçede 489 devamsız kız öğrenci olması üzerine projeyi hayata geçirmeye karar verdiğini aktardı.

Tad, "İki aydır devam ediyoruz. En büyük destekçimiz Kaymakamımız Erkan İsa Erat'tır. İlçemizde şu anda 95 kız öğrenciyi kazanmış bulunmaktayız. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Görevimizi hakkıyla yaparsak bu sayıyı daha da artıracağımıza inanıyoruz. Ev ev geziyoruz ve kazandırdığımız kız öğrenciyi okulda görünce inanılmaz mutlu oluyoruz. Onlar da okulda geldiklerinde mutluluklarını bizimle paylaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

"ISRAR ETTİKÇE DİĞER KIZ ÖĞRENCİLERİ DE ÇEKTİĞİMİZİ FARK ETTİK"

Oğlaksuyu Köyü İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Pınar Aydın proje kapsamında çalışma yürüttüklerini anlattı. "Sınıfları ilk dolaştığımda gördüm tablo tam bir hayal kırıklığıydı" diyen Aydın, şu ifadeleri kullandı: "Erkek öğrencilerin yoğunlukta olduğu bir tabloyla karşılaştım. Müdür yardımcım ve öğretmenlerimle kapı kapı dolaştığımda 'Başka kız öğrenci yok, o yüzden göndermiyoruz' dediler. İlçe Milli Eğitim Müdürümü aradığımda 'Bir kız öğrenciyi kazandırırsan, devamı gelecek' dedi. Biz de bu şekilde yaptık. Şu an da sadece sekizinci sınıflarda 5 kız öğrencimiz var. Başlangıçta hiç yoktu. Israr ettikçe diğer kız öğrencileri de çektiğimizi fark ettik. Şu an çok mutluyuz."

"TEKRAR TEKRAR ARADI, BENİ İKNA ETTİ"

Oğlaksuyu Köyü sakinlerinden Bülent Tuncer ise öğretmeninin ısrarı üzerine kızı Berfin'i okula gönderdiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Berfin'i daha önce okula göndermiyordum. Hoca hanım beni aradı ve okula göndermemi istedi. Ben istemiyordum. Sonra görüşmek için tekrar aradı. Berfin'in akıllı ve çalışkan bir öğrenci olduğunu ve okutmamız gerektiğini söyledi. Ben yine kabul etmedim. Tekrar tekrar aradı. Bir daha beni rahatsız etmemesi için cep telefonumdan onu engellemeye karar verdim. Babam görüşmemi istedi. Görüşmek için aradı ve kabul ettim. Berfin'i okula göndermemi istedi, beni ikna etti. Berfin'i okula gönderdim."

Tuncer, kızını sonuna kadar okutmak için öğretmenlerine söz verdiğini, bu sözü de tutacağını söyledi.

Öğrencilerden Berfin Tuncer, "Babam ve dedem okula gelmemi istemiyordu. Okul müdürümüz Pınar Aydın babamı aradı, dedemle konuştu. Sağ olsunlar hocalarım ikna etti. Şimdi okula geliyorum. Çok mutluyum. Anlatılamaz bir duygu. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum, hakları ödenmez" ifadelerini kullandı.

Songül Yalçın da öğretmenlerinin evlerine gelerek ısrarı üzerine ailesinin okula devam etmesine karar verdiğini, bunun için çok mutlu olduğunu anlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ