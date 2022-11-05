

DasDas’ın yeni deneyimlere kapı açan prodüksiyonu ‘Benimle Dans Eder Misin?’ Perşembe ilk defa seyirci karşısına çıktı. Uyarlamasını Mert Fırat’ın, yönetmenliğini ise Kadir Çevik’in üstlendiği ‘Benimle Dans Eder Misin?’, kalabalık oyuncu kadrosu ve orkestrasıyla seyircilerine interaktif bir deneyim sunuyor.

Sanatseverlerin buluşma noktası olan DasDas, yeni sezonunda farklı ve dikkat çekici programıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çalışmalara başladıkları günden bu yana farklı içeriğiyle merakla beklenen ‘Benimle Dans Eder Misin?’ Perşembe gecesi ilk defa tiyatroseverlerle buluştu. İnteraktif deneyimde, gelenler iki saat boyunca müzik ve dansın uyumuna ortak oldu.

DasDas’ın yeni prodüksiyonu ‘Benimle Dans Eder Misin?’ seyircilerini sahneye davet ederek amatör ve profesyonel dansçılarla bir araya getiriyor. DasDas, farklı ve bir o kadar da eğlenceli bu deneyimi yaşamak isteyenleri 19 Kasım 20.30’da sahnesine bekliyor.