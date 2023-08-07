Benzin - mazot fiyatları ne kadar oldu ve zam var mı? 7 Ağustos benzin ve motorin litre fiyatı...
Ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle güncel benzin ve motorin fiyatlarına ilişkin sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde yapılan zamların ardından araç sahipleri son benzin - mazot fiyatlarının ne kadar olduğunu ve zam olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, 7 Ağustos Pazartesi günü itibariyle son durum...
Benzin ve motorin fiyatları gündemden düşmüyor. Son aylarda üst üste gelen zamların ardından araç sahiplerinin günbegün güncel fiyatların ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte, başta büyük illerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 7 Ağustos Pazartesi tarihi itibariyle benzin ve mazot fiyatlarında son durum...
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam beklenmiyor.
SON OLARAK MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ!
Uluslararası akaryakıt fiyatlarında gerçekleşen yüksek artış vatandaşın cebine de yansıdı. 3 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1.07 lira zam geldi.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36,03 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.33 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15,93 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36,08 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.39 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 16,38 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 36,56 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.88 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16,29 TL