Benzin ve motorin fiyatları ne? Benzin ve motorin litre fiyatı

Kurdaki yükselişe bağlı olarak 25 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 02 kuruş, motorinde 1 lira 06 kuruş, otogazda ise 65 kuruş zam gelmişti. EPGİS, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarının 44 kuruş indirim, 3 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 44 kuruşluk zam geldiğini duyurdu.



AKARYAKIT FİYATLARI 2021

— EPGİS (@trepgis) December 2, 2021

— EPGİS (@trepgis) December 1, 2021

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,60 lira oldu.

Benzinin litresi İstanbul'da 9,11 liradan 9,55 liraya, İzmir'de 9,18 liradan 9,62 liraya çıktı.

MOTORİN NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,39 lira oldu.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya indi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.