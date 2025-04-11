Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına olumlu yansımaya devam ediyor. Çarşamba günü motorine 2 lira 64 kuruş, Perşembe günü de benzine 2 lira 18 kuruş civarında indirim uygulanmıştı. Bugün ise benzine bir indirim daha geldi. İndirimli fiyatlar gece itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki, benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 11 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...