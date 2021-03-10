Araç sahiplerinin ilgiyle takip ettiği akaryakıt zammı belli oldu. Petrol fiyatlarındaki küresel artış nedeniyle akaryakıta zam gelmesi bekleniyordu. İşte son benzin zammı: Benzine ne kadar zam geldi?

BENZİN ZAMMI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada "10/03/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 30 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

Enerji piyasaları ve ekonomi dünyasının yakından takip ettiği benzin zammı belli oldu. Sektör kaynaklarına göre benzine 9 Mart gecesi 30 kuruş, motorine de 10 Mart gecesi 30 kuruş zam beklentisi doğru. Zamlar ÖTV'den karşılanacak ve pompaya yansımayacak.

Akaryakıt fiyatlarına gelecek zamlar sonrası devletin eşel mobil sistemi nedeniyle ÖTV alacağı benzinde 1 TL 10 kuruşa çıkacak. Motorinde ise 99 kuruş olacak. LPG otogazda ise mevcut ÖTV alacağı 89 kuruşta.