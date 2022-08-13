Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin

Benzin fiyatları gündem olmaya devam ediyor. Son zamanlarda indirim ve zam haberleriyle vatandaşların hakkında en çok araştırma yaptığı konuların başında gelen motorin, benzin ve LPG fiyatlarının güncel durumu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

ABONE OL
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Tüm ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımızı merakla araştırdığı konuya ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı ve benzin fiyatlarına bu kez zam geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos tarihi itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yeni benzin ve motorin fiyatları...
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    BENZİNDE BEKLENEN ZAM GELDİ!

    Son günlerde petrol piyasasında gözlemlenen yükselişin ardından akaryakıt zammı haberi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    AKARYAKIT ZAMMI SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Benzin fiylarına zam gelmesi halinde İstanbul Anadolu yakasında benzinin litre fiyatı 20,04 TL'den 21,14 TL'ye, Ankara'da 20,15 TL'den 21,25 TL'ye ve İzmir'de 20,16 TL'den 21,26 TL'ye yükseldi.
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde son 6 ayın en dip seviyesini test eden brent petrol fiyatları akaryakıta çifte indirimi beraberinde getirmişti. 
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    BENZİNE 2,23 TL, MAZOTA 1,15 TL İNDİRİM YAPILMIŞTI

    6 Ağustos günü itibariyle geçerli olmak üzere motorin fiyatına 1 lira 15 kuruş, benzin fiyatına ise 2 lira 23 kuruş indirim yapıldı.
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    MOTORİN FİYATLARINA 1 TL İNDİRİM YAPILDI!

    Küresel piyasalardaki durgunluk ve brent petrol piyasasında gözlemlenen aşağı yönlü hareketlilik beraberinde akaryakıt indirimi haberlerini getirmeye devam ediyor. 10 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatına 1,00 TL indirim yapıldı.
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM SONRASI ZAM GELDİ!

    Küresel piyasalardaki aşağı yönlü harekete paralel olarak indirim yapılan akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi.  Geçtiğimiz cumartesi günü günü benzin ve motorine uygulanan indirimin ardından 10 Ağustos'ta motorin fiyatlarına 1 TL daha indirim yapılmıştı. Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına 81 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir gelişme yaşanmadı.
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Motorin fiyatlarına 81 kuruş zam uygulanırken, İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 liraya, Ankara'da 23,27 liraya ve İzmir'de 23,28 liraya yükseldi.
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 13 AĞUSTOS 2022 

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.14 TL/LT

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.18 TL/LT

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.13 TL/LT

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.15 TL/LT

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 21.25 TL/LT

    Ankara'da motorin litre fiyatı 23.27 TL/LT

    Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
  • Benzine zam geldi mi 13 Ağustos? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları (İstanbul - Ankara - İzmir)

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 21.26 TL/LT

    İzmir'de motorin litre fiyatı 23.28 TL/LT

    İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.