2021 yılına girilmesiyle birlikte ilk olarak Regaip, Miraç eda edildi ve şimdi sıra Berat Kandili'nde. Berat Kandili ne zaman? sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte 2021 Diyanet takvimi...

BERAT KANDİLİ 2021 NE ZAMAN?

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

BERAT NE DEMEK?

Berat (Berâet),Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

2021 DİYANET TAKVİMİ