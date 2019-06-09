Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, sahne öncesi bir yangın tüpünü eline alan Mardini, "Yanan var mı? Ateşinizi söndürmeye geldim. " diyerek esprili ve komik bir şekilde röportaja giriş yaptı.

Ailenin öneminden bahseden Berdan Mardini, "Ben her bayram eşimi ve çocuklarımı alıp, annemizin babamızın yanına götürürüm. Böyle gelenekler fazla kalmadı." dedi.

Bir muhabirin "Yeni projeniz, sürprizleriniz var mı?" sorusuna ise Mardini "Ticaret son sürat devam ediyor. Biliyorsunuz ayrıca yeni albüm geliyor, bomba gibi ve bir de dizi görüşmeleri var" dedi. Röportaj sonrası sahneye çıkan ünlü türkücü 2 saat boyunca sevenlerini şarkılarıyla eğlendirdi.