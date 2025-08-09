Berdan Mardini ile Dilara Talay'ın evliliğinde kriz olduğu iddia edildi

Şarkıcı Berdan Mardini, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile nisan ayından nikâh masasına oturdu.

Ancak çiftin sosyal medya paylaşımlarındaki hareketlilik, ayrılık dedikodularını beraberinde getirdi.

İkilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakması ve birlikte çekilmiş fotoğraflarını kaldırmaları dikkat çekti.

Öte yandan, nikâh sonrası sosyal medya hesabındaki soyadını 'Mardini' olarak değiştiren Dilara Talay, daha sonra soyadını tekrar 'Talay 'olarak güncelledi.