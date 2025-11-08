Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Bereketli Topraklar'ın 2. bölüm ön izlemesi yayınlandı

        'Bereketli Topraklar'ın 2. bölüm ön izlemesi yayınlandı

        SHOW TV'nin merakla beklene yeni dizisi 'Bereketli Topraklar'ın merakla beklenen ikinci bölümünden bir ön izleme yayınlandı

        Giriş: 08.11.2025 - 21:20 Güncelleme: 08.11.2025 - 21:26
        Ön izleme sahnesi yayınlandı
        SHOW TV'nin, yapımını Süreç Film'in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı 'Bereketli Topraklar'ın merakla beklenen ikinci bölümünde bir ön izleme yayınlandı. Yayınlanan sahnede Ömer ve Salih Bereketoğlu yıllar sonra geçmişle yüzleşiyor.

        İşte 'Bereketli Topraklar'ın 2. Bölüm Ön İzlame:

        "MECBURDUK"

        Salih, çocukken neden uzaklara gönderildiğini sorarken kırgınlığını artık saklamıyor. Ömer ise o dönemin ağırlığını hala taşıdığını ve bunun hayatındaki en büyük pişmanlıklardan biri olduğunu dile getiriyor. Bu konuşma, iki kardeşin ilk kez birbirini anlamasını sağlıyor ve sahnenin sonunda gelen duygu dolu sarılma anı izleyicilerin kalbine dokunuyor.

        Bu yüzleşme; iki kardeşin iç hesaplaşmasını ekrana getirirken, hikayenin geleceğini de etkileyecek önemli bir kırılma anı yaşatıyor.

        Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen, Mert Özbek ve Ayşegül Günay yer alıyor

        'Bereketli Topraklar', yeni bölümüyle 9 Kasım akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #show tv
        #Bereketli Topraklar
