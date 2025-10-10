'Bereketli Topraklar'ın birinci bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'de ekrana gelecek, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryo süpervizörlüğü ile yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi'nin kaleme aldığı 'Bereketli Topraklar' dizisinin birinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

'Bereketli Topraklar'ın 1. Bölüm Tanıtımı;

REKLAM

Adana'nın iki köklü ailesi, Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında yıllardır süren iktidar mücadelesi, geçmişin sırları ve bastırılmış duygularla yeniden alevleniyor.

Tanıtımda tansiyonun giderek yükseldiği sahneler 'Bereketli Topraklar'da dönüşü olmayan bir mücadelenin başladığının habercisi oluyor.

Ömer Bereketoğlu, Savcı Nevin'in Adana'ya gelişiyle birlikte uzun süredir susturduğu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Kalbiyle vicdanı arasında gidip gelen bu yolculuk, onu hem kendi geçmişine hem de ailesinin karanlık tarihine doğru sürüklüyor.