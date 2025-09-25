'Bereketli Topraklar'ın ilk bölüm tanıtımı yayınlandı

'Bereketli Topraklar', SHOW TV'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanyor.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ile Seçil Çömlekçi'ye ait olan, yönetmenliğini ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı 'Bereketli Topraklar' yakında SHOW TV'de.

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle sezonun en güçlü yapımlarından biri olan 'Bereketli Topraklar'dan dikkat çeken bir bölüm tanıtımı yayınlandı.

'Bereketli Topraklar'ın 1. Bölüm Tanıtımı;

"BEREKETLİ TOPRAKLARI KORUYACAĞIM…"

Engin Akyürek'in 'Ömer Bereketoğlu' karakteriyle ekrana döndüğü 'Bereketli Topraklar'ın yayınlanan tanıtım, büyük ilgi gördü.

Adana’nın iki köklü ailesi arasındaki sessiz barışın yeniden bir savaşa dönüşmesini ekrana getirecek dizide, 'Savcı Nevin'in (Gülsim Ali) Bereketli Topraklar’a gelişi yeni savaşları ortaya çıkaracak.