'Bereketli Toraklar'da Yiğit Koçak ve İlayda Akdoğan çok konuşulacak

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği; başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu; Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’, Adana’da iki köklü ailenin yıllardır süren sessiz düşmanlığını yeniden alevlendiren bir aşk hikâyesini ekrana taşıyor.

Barışın Bedelini Kim Ödeyecek?

Yıllar önce yapılan gizli bir anlaşmayla sağlanan barış, Salih Bereketoğlu’nun (Yiğit Koçak) baba ocağına dönüşüyle bozulur. Yıllardır ailesinden uzakta, kendi hayatını kurmaya çalışan Salih(Yiğit Koçak), döndüğünde yalnızca geçmişin gölgesiyle değil, kendisini değiştiren bir aşkın ağırlığıyla da yüzleşir.

Salih’in, düşman ailenin kızı Fatma Karahanlı (İlayda Akdoğan) ile yakınlaşması, iki ailenin yıllardır sakladığı öfkeyi yeniden gün yüzüne çıkarır. Bu aşk sadece iki gencin kalbini değil, tüm ailelerin kaderini de değiştirir.