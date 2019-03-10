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Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz yıl Instagram hesabından "Sen bu dünyaya hediye doğmuş çok özel bir ruhsun canım sevgilim. Gözümde bir azize, kalbimde bir ateşsin. İyi ki varsın!" mesajıyla eşinin doğum gününü kutlamıştı.