Bergüzar Korel: İstanbul'a bembeyaz dönüyorum

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Bergüzar Korel ile kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç, 2009'da dünyaevine girmişti. 14 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan çift, kısa bir süre önce tatile çıktı.