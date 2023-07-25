Bergüzar Korel: İstanbul'a bembeyaz dönüyorum
Yoğunluktan dert yanan Bergüzar Korel, "Tüm tatilimiz böyle geçti. Telefon, toplantı, iş, sıcak, sinekler... Ve evet; ben bembeyaz İstanbul'a dönüyorum" dedi
Bergüzar Korel ile kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç, 2009'da dünyaevine girmişti. 14 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Ali, Han, Leyla adında üç çocukları olan çift, kısa bir süre önce tatile çıktı.
"İSTANBUL'A BEMBEYAZ DÖNÜYORUM"
Bergüzar Korel, eşiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, Ergenç'in telefonla konuştuğu kareyi yayınladı. Korel, "Tüm tatilimiz böyle geçti. Telefon, toplantı, iş, sıcak, sinekler... Ve evet; ben bembeyaz İstanbul'a dönüyorum" ifadelerini kullandı.
EVLİLİK TEKLİFİ ALDIĞI GÜNÜ ANLATMIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda eşi Halit Ergenç ile 14 yıl önce çekildikleri bir fotoğrafı yayımlayan Bergüzar Korel, evlilik teklifi aldığı günü anlatmıştı.
Bergüzar Korel, "22.05.2009... Sanem Öztanık'ın düğünündeyiz. 15 gün önce yani bugün evlilik teklifi etmiş ve denizin ortasında bir adada ilk Necati Kutlu'yu aramışım..." ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Instagram