Beril Pozam dizi ve tiyatro oyuncusudur. Akrep dizisi ile ekrana gelecek olan genç oyuncu dizinin merak edilen karakterlerinden biri haline geldi. Beril Pozam kimdir, kaç yaşında? Akrep Ayşem gerçekte kimdir? İşte Beril Pozam'ın biyografisi...

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Daha önce Afilli Aşk dizisinde yer alan Beril Pozam tiyatro oyunculuğu da yapmıştır.

Bir çok tiyatro oyununda sahne teknisyeni, oyuncu, asistan ve çevirmen olarak görev almıştır.