Berk Keklik, öğrencinin vaadini gerçekleştirdi
Sosyal medyada 'Uberküloz' kullanıcı adıyla içerik üreten oyuncu Berk Keklik, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda başkanlık seçimini kazanan 6'ncı sınıf öğrencisi Çağan Kocabaş'ın vaadini gerçekleştirdi
'Uberküloz' adlı sosyal medya içerik üreticisi 24 yaşındaki oyuncu Berk Keklik'ten takdir alan davranış.
Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda, okul başkanlığına aday olan Çağan Kocabaş, seçimleri kazanması durumunda Berk Keklik'i okula getirme vaadinde bulundu.
Yapılan seçimlerin ardından okul başkanı seçilen Çağan Kocabaş, sosyal medya hesabından Berk Keklik ile iletişime geçip kendisini okula davet etti.