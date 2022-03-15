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İkinci kez koronavirüse yakalandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

2020'de avukat Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan ve şimdilerde meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Berk Oktay, ikinci kez koronavirüse yakalandı.

"BU SEFER SARSTI"

Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Oktay, gönderisinde "Herkese merhabalar. Maalesef ikinci kez koronaya yakalandım. Öncelikle şifa dileklerini ve duasını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Beslenmeme, sağlığıma çok dikkat etmeme rağmen virüsten kaçamadım ve bu sefer ciddi anlamda sarstı." dedi.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Ayrıca takipçilerini tedbirli olmaları konusunda uyaran 39 yaşındaki oyuncu, "Yazmamın sebebi, 'Vürs etkisini kaybetti ve artık çok da fazla önleme gerek yok' gibi bir algı oluştu maalesef. Lütfen maskenizden uzaklaşmayın ve olabildiğince tedbirli olmaya devam edin. Toparlıyorum, en kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiler..." ifadelerini kullandı.

"HERKES ÇOK DİKKAT ETSİN"

Geçtiğimiz yıl da koronavirüse yakalanan Berk Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor." demişti.